130 giovani a Felina al raduno regionale di Arrampicata Sportiva

Grande successo di partecipazione per la 1^ Tappa del Circuito Regionale FASI di Arrampicata sportiva giovanile che si è svolta domenica alla Palestra di Felina. Ben 130 giovani atleti hanno affrontato i 10 itinerari tracciati dai giudici sulle pareti dell’impianto gestito dalla ASD Pietra di Bismantova. Con loro oltre 150 genitori e tantissimi appassionati che hanno condiviso e festeggiato la grande passione per la montagna ammirando le abilità e la gioia di arrampicare dei bambini under 14, under 12 e under 10 giunti a Felina da ogni provincia dell’Emilia Romagna.

Molto apprezzati dai tecnici gli itinerari di gara che hanno espresso differenti difficoltà e stili con movimenti dinamici, salti e sequenze e che hanno permesso non solo ai giudici, ma anche agli allenatori di valutare e individuare percorsi di miglioramento di tecnica, gestualità, potenza, coordinazione e forza sulle dita degli allievi protagonisti dell’evento. Nel tempo loro concesso, i giovani atleti hanno cercato di risolvere il maggior numero di itinerari con un massimo di cinque tentativi a disposizione per ciascuna salita. Chi ha ne ha risolti di più con il minor numero di tentativi si aggiudicato le prove di ogni categoria.

Questi i podi divisi per età dei partecipanti:

Under 14 Maschile

Tommaso Trombacco (Four Climbers Bologna);

Riccardo Rabaglia (Parma Climbing);

Francesco Ponzinibbio (Equilibrium Modena).

Under 14 Femminile

Nicole Francesconi (Cardicchio Strocchi Faenza);

Alice Provetti (Parma Climbing);

Eva Mengoni (Monkeys Planet Bologna).

Under 12 Maschile

Achille Donnini (BlocStation Forlì);

Iker Martin Gandolfi (La Pietra di Bismantova ASD Castelnovo ne’ Monti);

Giulio Bacchiocchi (Four Climbers Bologna).

Under 12 Femminile

Isabella Veggetti (Monkeys Planet Bologna);

Allegra Luccaroni (Cardicchio Strocchi Faenza);

Dafne Cimati (BlocStation Forlì).

Under 10 Maschile

Morgagni Servadei (BlocStation Forlì);

Tommaso Vannucchi (Monkeys Planet Bologna);

Joseph Thurstan (Pol. Masi Casalecchio).

Under 10 Femminile

Gea Manetti (Cardicchio Strocchi Faenza);

Laura Sola (Equilibrium Modena);

Viola Vicinanza (Warock Rimini).

Oltre a Iker Martin Gandolfi, secondo classificato nella categoria Under 12, la ASD Pietra di Bismantova Castelnovo ne’ Monti ha presentato in gara altri 14 giovani atleti: Alessia Crotti, Martina D’Auria, Gabriele Ferrari, Rolando Ferrucci, Francesco Fiorani, Nicole Marazzi, Tommaso Martinelli, Elena Mercati, Enrico Monzali, Emiliano Picciati, Aurora Pontarin, Giovanni Sentieri, Guya Tamagnini e Michelle Tessier.

L’evento di Felina, il primo di così grande importanza per l’arrampicata sportiva indoor a Castelnovo, si è disputato grazie alla Federazione Regionale Arrampicata Sportiva e alla collaborazione instaurata fra ASD Pietra di Bismantova e Team Vertigine di Sassuolo.

La seconda tappa del circuito regionale giovanile di arrampicata sportiva si svolgerà a Piacenza nel prossimo Marzo.