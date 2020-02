Scomparsa di Mirella Freni, il cordoglio del presidente della Provincia Tomei

«Con la sua voce ha portato Modena nel mondo. Ho avuto l’onore di ascoltarla in diverse occasioni e ogni volta mi ha toccato nel profondo con la sua energia e il suo straordinario talento». Il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei esprime il cordoglio della comunità modenese per la scomparsa di Mirella Freni.

«Le siamo grati – aggiunge Tomei – per quanto ha fatto, per come ha saputo trasmettere emozioni e cultura a generazioni intere. Con lei se ne va un pezzo di noi, perché la sua discreta presenza era ed è entrata nel cuore e nell’anima di ciascuno. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari a nome di tutta la comunità modenese».