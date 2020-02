Aggredì e rapinò un autotrasportatore, arrestato a Castelfranco Emilia

Ieri sera verso le 22 i carabinieri della Tenenza Di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto un cittadino marocchino 25 enne, in Italia senza fissa dimora e conosciuto alle forze di polizia, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena, su richiesta della locale procura della Repubblica.

Il provvedimento è scattato a seguito dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dal comando dei carabinieri di Castelfranco Emilia e prodotti all’Autorità Giudiziaria sul conto dello straniero, ritenuto autore di una rapina impropria commessa a Castelfranco Emilia il 27 gennaio scorso in danno di un 21enne autotrasportatore, al quale era stato sottratto il portafoglio contenente denaro per 150 euro ed effetti personali, ed era stato colpito con una bottigliata al volto. La rapina era avvenuta alle ore 21:00 in via Ripa superiore. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Modena a disposizione dell’autorità giudiziaria.