Concluse stamane le operazioni di bonifica a Gaianello

Si sono concluse questa mattina le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio di vegetazione e interfaccia sviluppatosi ieri pomeriggio a Gaianello di Pavullo.

Nella notte la squadra lasciata a presidio ha provveduto a estinguere alcuni focolai riaccesi dal forte vento. Nella mattinata, in via precauzionale, la squadra del distaccamento di Pavullo provvederà a un sopralluogo per scongiurare eventuali riaccensioni, sempre causate dal forte vento.