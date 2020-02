Giovedì a Cavriago incontro con i veterinari per il benessere animale

Giovedì 13 febbraio si parlerà di “Come scegliere e gestire consapevolmente un cane”: l’incontro è organizzato dal Comune, all’interno di un ciclo di incontri sul benessere animale.

Continua il programma di azioni per informare i cittadini rispetto ai doveri e alle responsabilità nei confronti degli animali da compagnia e sensibilizzare rispetto al benessere animale. Dopo l’appuntamento dello scorso 14 gennaio sul “Regolamento per il benessere animale”, giovedì 13 febbraio alle 20.30 in Sala Civica “C. Arduini” è organizzato un incontro in collaborazione con i veterinari della Clinica “M. E. Miller” dal titolo “Come scegliere e gestire consapevolmente un cane”, alla presenza dell’assessore all’ambiente del Comune di Cavriago Luca Brami.

“Vogliamo agire sui comportamenti – afferma Brami – per migliorare la relazione, e quindi la convivenza, tra cittadini proprietari e cittadini non proprietari, nell’ottica del benessere dell’animale”.