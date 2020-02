Il presidente della Provincia di Reggio, Zanni incontro la comunità cinese

Il presidente della Provincia Giorgio Zanni ha incontrato ieri in Municipio a Castellarano alcuni rappresentanti della comunità cinese reggiana, tra cui Lin Jie ed il presidente di Open Gate China, Mario Chen. Nel corso dell’incontro si è anche ragionato sulla possibilità di realizzare una campagna comunicativa, a tutela di tutti i cittadini e della stessa comunità cinese, per cercare di fornire corrette informazioni sull’epidemia da Coronavirus e prevenire alcuni fenomeni discriminatori, anche gravi, che in varie zone di Italia si stanno purtroppo registrando. E’ il caso di alcune scritte di stampo razzista apparse in altre regioni e degli insulti che sono stati rivolti all’indirizzo di alunni e turisti cinesi, ai quali si aggiunge un considerevole calo di consumi nei negozi gestiti da persone di origine cinese.