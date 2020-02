Incidente in A1 tra Modena nord e Modena sud: camion perde carico di bombole di gas da campeggio

Poco prima delle 18:00 sull’autostrada A1 Milano-Napoli è avvenuto un incidente tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna all’altezza del km 162,7 che ha coinvolto un mezzo pesante. Nell’incidente il carico trasportato, composto da bombolette di gas da campeggio, è stato disperso lungo la carreggiata. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Al momento sul luogo dell’evento sono in corso le operazioni di pulizia del manto stradale in coordinamento con gli enti competenti. Il traffico transita su una corsia e si registrano 7 km di coda in direzione Bologna.

Sono stati diramati percorsi alternativi: per gli utenti che da Milano sono diretti verso Bologna uscita consigliata a Reggio Emilia o Modena Nord, percorrere la SS9 via Emilia in direzione Bologna e rientrare in A1 a Modena Sud; in alternativa percorrere l’A22 Modena-Brennero, uscire a Campogalliano, percorrere la tangenziale di Modena e rientrare in A1 a Modena Sud.