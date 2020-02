Ultraleggero si schianta di fronte all’avio-superficie Reno Air Club

Un ultraleggero è precipitato stamane dopo le 9.30 nel territorio di Argelato, tra Malacappa e Boschetto. Il velivolo, con il pilota all’interno, è finito contro l’argine del fiume di fronte avio-superficie “Reno Air Club”, incendiandosi. Sono intervenuti i vigili del fuoco della Centrale con due squadre per estinguere le fiamme sul velivolo e nella sterpaglia dell’argine. Ferito il pilota: per ora non si conoscono le sue condizioni. Chiusa daiicarabinieri la viabilità delle strade nelle vicinanze dell’evento durante le operazioni di soccorso. Sul posto era presente il 118 con una ambulanze e l’elisoccorso.