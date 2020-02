Bologna: deodorante per ambienti fa scattare allarme per sospetta fuga di gas

Il massiccio utilizzo di una profumazione per ambienti, utilizzata da un residente del palazzo, ha di fatto messo in moto i soccorsi per una sospetta fuga di gas. E’ successo stamane poco dopo le 11.00 in via Adolfo De Carolis al civico 41 a Bologna, dove i Vigili del fuoco del distaccamento Dante Zini sono intervenuti con il Nucleo valutazione sostanze pericolose, dopo la segnalazione di forti esalazioni lungo le scale del palazzo. Evacuando lo stabile di tre piani, mentre sei inquilini e quattro vigili del fuoco sono stati condotti in ospedale per accertamenti.