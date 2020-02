Campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato “Questo non è amore”: gazebo in piazza Maggiore

La Polizia di Stato, nel quadro della campagna di informazione e sensibilizzazione per la non violenza sulle donne, in occasione della giornata di San Valentino, domani 14 febbraio sarà presente con un gazebo in Piazza Maggiore dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Lo scopo è quello di carattere informativo e divulgativo sulla tematica in questione, anche allo scopo di fornire consigli utili e supporto qualificato alle donne vittime di violenza.

Oltre ai poliziotti della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile della Questura, all’evento parteciperanno anche rappresentanti dell’associazione “Psicologi dei Popoli” e dell’associazione “Senza violenza luogo di ascolto per uomini maltrattati”.

L’iniziativa vuole rappresentare una strategia di carattere preventivo quale strumento di diffusione dei mezzi messi a disposizione dalla Polizia di Stato a tutela delle “vittime”.