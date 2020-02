Due nuove date per ‘Stasera gioco in casa’, il live di Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna

Due nuove date per ‘Stasera gioco in casa’, il live di Gianni...

Gianni Morandi festeggerà la Pasqua 2020 sul palco del Teatro Duse di Bologna con due nuove date, sabato 11 e domenica 12 aprile, del suo live ‘Stasera gioco in casa’. Dopo quattro mesi di continui sold-out, a grande richiesta del pubblico, Gianni aggiunge altre due tappe alla maratona di concerti partita l’1 novembre 2019, in esclusiva nazionale sullo storico palcoscenico della sua città.

Salgono così a 31 le repliche dello spettacolo che prende il titolo dalla canzone omonima, scritta per l’occasione dal nipote Paolo Antonacci, figlio di Marianna Morandi e Biagio Antonacci. L’emozione continua, quindi, per tutti i fans che ogni sera gremiscono il Duse per assistere ad un concerto intimo e coinvolgente, in cui Gianni interpreta i suoi più grandi successi e racconta, tra ironia e ricordi, la sua vita di canzoni.

29 a 79,00 euro. Le prevendite per i nuovi concerti ‘Stasera gioco in casa’ di aprile 2020 sono aperte in esclusiva sul circuito Vivaticket, sul sito teatroduse.it e presso la biglietteria del Teatro Duse (Via Cartoleria 42, Bologna – 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it).

LE PROSSIME DATE: