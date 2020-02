Con Locauto puoi risparmiare sul noleggio auto alla stazione di Bologna e, in aeroporto, ritirare l’auto fai da te con la comoda app.

Noleggio auto alla stazione di Bologna: semplice e low cost

Per tutti coloro che raggiungono Bologna coi treni dell’alta velocità, l’auto a noleggio rappresenta la soluzione preferenziale per gestire la mobilità. Anche chi si trova già in città, per svago o per lavoro, ha a disposizione tante soluzioni per risparmiare: ecco una panoramica delle migliori offerte online, anche per il noleggio in aeroporto e per chi vuole affittare un furgone.

Autonoleggio alla stazione di Bologna

Viaggiare in treno è una modalità sempre più apprezzata per ridurre lo stress del viaggio e abbattere i costi. Il noleggio auto a Bologna Centrale può risultare molto vantaggioso per chi ha a cuore il risparmio, grazie alle tariffe web proposte dalle migliori compagnie. Tra queste c’è Locauto Rent a Bologna, presente con il proprio ufficio di fronte all’uscita Ovest della stazione. La compagnia italiana offre uno sconto del 15% a chi sceglie la prenotazione e il pagamento anticipato online: oltre a snellire i tempi, questa modalità garantisce uno sconto immediato rispetto alla classica tariffa “Paga all’arrivo”. Gestire le tempistiche, inoltre, diventa più facile grazie ai servizi di prenotazione e riconsegna fuori orario, entrambi disponibili per il noleggio auto a Bologna Centrale.

Affitto furgoni a Bologna Centrale

Chi necessita di un furgone per il trasporto merci o per organizzare un trasloco, inoltre, può noleggiarlo comodamente in stazione, grazie al servizio Locauto Van: la flotta Locauto è tra le più strutturate e si caratterizza per l’età media dei veicoli particolarmente ridotta. Dai modelli full optional con cambio automatico e sensori di parcheggio, ai mezzi spaziosi con sponda idraulica e rampa di carico, ogni esigenza di trasporto trova risposta. Le tariffe per il noleggio dei furgoni, inoltre, sono molto competitive, anche per chi sceglie la formula a chilometri illimitati.

Autonoleggio a Bologna aeroporto

L’autonoleggio a Bologna aeroporto, con Locauto, entra in una nuova era: quella del noleggio full self-service, una possibilità interessante per chi ha un minimo di dimestichezza con la tecnologia. L’uso della app Locauto è molto semplice perché basta disporre di un comune smartphone con dispositivo di localizzazione attivato. I vantaggi, d’altro canto, sono considerevoli: gli orari dell’ufficio di noleggio non rappresentano più un vincolo, perché il ritiro e la riconsegna dell’auto possono essere effettuati 24 ore su 24 in completa autonomia.

Una volta atterrati basta seguire le indicazioni della app per il noleggio fai da te: in questo modo è possibile raggiungere l’auto in parcheggio, sbloccare le portiere con un touch e, al termine del viaggio, richiudere la vettura. Questa procedura, molto intuitiva, offre la massima sicurezza, grazie anche a un call center dedicato che assiste i clienti H24 per ogni necessità. La app Elefast, inoltre, è disponibile in tutti i maggiori aeroporti italiani e, una volta attivata, può essere utilizzata ovunque, offrendo più libertà nella gestione degli orari. Un ulteriore vantaggio è poter prenotare l’auto last minute – al limite, appena scesi dall’aereo, senza rivolgersi al banco di noleggio – e poter cambiare la vettura direttamente in parcheggio.