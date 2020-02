Il pianista Emanuel Dudau in concerto all’Auditorium Bertoli

Domenica 23 febbraio, alle ore 17.00 presso l’Auditorium Bertoli di via Pia, 108 a Sassuolo, il Circolo ricreativo e culturale ‘Amici della Lirica’ presenta Emanuel Dudau in “Concerto per pianoforte”. Saranno eseguite musiche di F. Chopin, S. Prokofiev, e J.S. Bach -F. Busoni. Entrata libera fino ad esaurimento posti disponibili.