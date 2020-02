Sabato 22 febbraio inaugurazione del Distretto sanitario di Correggio, recentemente ristrutturato

Avrà luogo sabato 22 febbraio 2020 alle 11.00 l’inaugurazione del Distretto sanitario di Correggio, recentemente ristrutturato ed intitolato ai medici Augusto e Vittorio Lodini. I lavori hanno interessato l’intera superficie (pari a 2.300 metri quadri) e comportato l’ammodernamento funzionale e la redistribuzione degli spazi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento della struttura alla normativa antisismica e anti incendio. Il Distretto ospita ora in spazi ampi e accoglienti, oltre ai servizi territoriali, anche gli sportelli polifunzionali per i servizi CUP e SAUB ed il Centro Prelievi.

Diverse associazioni hanno contribuito all’allestimento degli arredi nei servizi al pubblico. In particolare, l’Associazione Amici del Cuore Onlus di Correggio che ha donato le sedute dell’open space del Centro Prelievi e degli spazi di Cup e Saub insieme a tavoli, scrivanie, cassettiere, armadi per gli uffici e l’allestimento della sala riunioni al 2° piano, per un valore totale di 82.600 euro. L’Associazione Diabetici di Correggio ha donato un frigo e due armadi per la conservazione dei farmaci insieme a 3 carrelli per il trasporto delle terapie destinati al Servizio di Diabetologia, per un totale di 6.500 euro. La direzione e i dipendenti di Nexion spa,all’interno di una donazione complessiva di 10.000 euro destinati sia all’ospedale che al distretto, hanno sostenuto il costo delle attrezzature per il Centro Prelievi (tra cui: lettini, carrelli, strumenti multiparametrici).