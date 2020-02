Il sindaco Vecchi ha incontrato Gregorio Paltrineri, che si allena a Reggio Emilia per le Olimpiadi di Tokyo

Gregorio Paltrinieri, medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro nel 2016, in vari Mondiali e altri titoli, si sta allenando in questi giorni nella piscina Melato di Reggio Emilia per le prossime gare. Ha già conquistato il ticket per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Il sindaco Luca Vecchi lo ha incontrato oggi e invitato in Sala del Tricolore prima della partenza per il Giappone, per consegnargli il Primo Tricolore.

“Sarà un anno importante per Gregorio Paltrinieri – ha detto il sindaco – perché ad attenderlo ci sono le Olimpiadi di Tokyo 2020. Credo sia giusto consegnargli il nostro Primo Tricolore, che potrà accompagnarlo in questa impegnativa prova in cui rappresenta tutti noi”.

In occasioni analoghe, il Primo Tricolore è stato consegnato a campioni sportivi fra i quali Milena Bertolini e Massimiliano Rosolino.