Nel weekend a FICO la finale del Torneo Nazionale di Risiko! 2020

Sabato 22 e domenica 23 febbraio si disputa presso FICO Eataly World a Bologna la finale dell’attesissimo Torneo Nazionale 2020 di RisiKo!.

L’avvincente sfida organizzata da Spin Master – Editrice Giochi si svolgerà nella Piazza del Futuro del celebre parco del cibo e vedrà impegnati 32 finalisti provenienti da tutta Italia, selezionati in mesi di battaglie e pronti a strappare il titolo al Campione Nazionale in carica, il milanese Massimiliano Tresoldi.

Sono centinaia i giocatori che durante tutto l’anno si sfidano nei raduni e nei master organizzati dai 30 club ufficiali sparsi sul territorio nazionale e sul web, per cercare di guadagnarsi un posto nella finalissima, che sarà disputata domenica 23 febbraio dopo tre turni eliminatori e 2 semifinali: in palio, oltre all’onore di una vittoria così contesa, anche un trofeo speciale: un “carrarmatino” colorato in versione gigante!

Ispirato al gioco francese del 1957 “La conquête du monde” e reinterpretato per l’Italia da Editrice Giochi negli anni ‘70, RisiKo! è il gioco di strategia per antonomasia in Italia: dopo 40 anni di storia, 100.000 pezzi venduti ogni anno per raggiungere le case di oltre 10 milioni di italiani, 500.000 partite disputate nella versione digital, decine di migliaia di fan sulle pagine social ufficiali, RisiKo! nel 2017 è stato protagonista di un importante rilancio, uscendo con una nuova veste grafica, un nuovo packaging, un nuovo logo e la nuova regola del Time Attack per adattarsi ai tempi moderni e continuare ad appassionare intere generazioni di fan della Kamchatka.

La finale nazionale di RisiKo!® è a FICO Eataly World (Via Paolo Canali 8 – Bologna) sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020.

***

(foto: Finalissima Torneo Nazionale Risiko 2019)