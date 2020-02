Sabato in piazza a Maranello il Carnevale dei bambini

A Maranello c’è “Il Carnevale dei Bambini”. Sabato 22 febbraio dalle 14.30 in Piazza Libertà appuntamento per i bambini e le famiglie per la tradizionale festa in costume. In programma laboratori creativi per bambini dai 3 agli 11 anni, animazioni, trucca bimbi, palloncini colorati e bolle di sapone e una merenda il cui ricavato sarà devoluto per progetti di sostegno e solidarietà ai bambini dell’Etiopia e dell’Eritrea. A seguire alla Biblioteca Mabic alle 17.45 “Re carnevale”, lettura animata in maschera per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni a cura della Associazione Librarsi.