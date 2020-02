L’Associazione Sportiva Pedalpino, che ha compiuto nel 2019 i suoi primi cinquant’anni di attività, inizia questo nuovo anno con il ’39° Trofeo Piastrella d’oro Città di Fiorano, 25° Memorial Giuseppe Bonucchi.

E’ in programma sull’impianto dei treppi della ruzzola di Spezzano domenica 23 febbraio.

La partecipazione è libera per tutti i tesserati Figest, categoria A B e C a coppie, con premi in natura e iscrizioni presso il campo di gara alle ore 10.

Il ricavato dalla gara sarà devoluto in beneficenza.