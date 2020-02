Chiamata di soccorso oggi intorno alle 12.30 per un bimbo rimasto chiuso in auto in un parcheggio ad Imola in via Aurelio Saffi, il parcheggio della Bocciofila. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento imolese con una squadra.

Arrivati sul posto hanno trovato il piccolo già liberato da in passante che aveva infranto uno dei finestrini e aperto il veicolo. Sul posto sono intervenuti insieme anche il 118 che ha valutato le condizioni del bambino e i Carabinieri.