Quaranta posti auto in più a ridosso del centro

Oltre quaranta nuovi parcheggi a ridosso del centro storico. Con la ridefinizione dei posteggi auto in determinate zone d’accesso al centro cittadino, la prossima settimana condizioni meteo permettendo, verranno realizzati circa trenta nuovi parcheggi.

“Da lunedì e per tutta estate – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – chi è solito parcheggiare in piazza Martiri Partigiani per lavoro o per fare acquisti subirà inevitabili disagi dovuto al cantiere che, entro le Fiere d’Ottobre, restituirà alla città una rinnovata piazza grande, con un intervento a stralci che andrà ad impedire la sosta a diverse auto. Disagi inevitabili che, ce ne rendiamo conto, andranno a sommarsi all’annoso problema parcheggi presente in città. E’ per questo motivo che, in queste settimane, abbiamo lavorato alla ridefinizione degli spazi auto presenti in centro e nelle immediate vicinanze, arrivando ad individuare oltre quaranta posti auto che possono essere ricavati già a partire dalla prossima settimana e che rimarranno per sempre”.

I nuovi posti auto saranno dislocati in via Marini, da viale XX Settembre a piazzale Porrino: una ventina di nuovi parcheggi collocati sul lato destro della strada a senso unico.

Ulteriori posti auto, poi, saranno ricavati in via Cavallotti (da piazzale Porrino a via Alessandrini); in via Matteotti (poco prima dell’ingresso in piazza Risorgimento) ed in via Braida, direzione stazione, all’altezza dell’edicola.