Basket, C Gold: la Bmr soffre ma piega Imola

Sesto hurrà di fila per la Bmr Basket 2000, che supera in casa la Virtus Imola dopo un finale punto a punto. L’inizio di gara sorride ai padroni di casa, trascinati da un buon avvio di Pini: Sakalas trova il canestro del +9 che chiude il primo quarto sul 28-19, poi la Bmr allunga oltre la doppia cifra toccando il +13 sul 41-28, medesimo distacco con cui si conclude il primo tempo. In altalena l’avvio di ripresa: un gioco da tre punti di Cunico vale il +15 sul 58-43, Imola rientra a -6, ma una tripla di Astolfi vale nuovamente il +14, prima che gli ospiti riescano parzialmente a rientrare al 30’, dove il tabellone dice 68-60. Nei 10’ conclusivi succede di tutto: la squadra di Regazzi piazza un parziale di 0-10 che la porta addirittura in vantaggio (71-72), Sakalas replica con un canestro più tiro libero, ma Barattini, dall’arco, tiene avanti i bolognesi. A Begic risponde Pini, poi è Magni a trovare la tripla del +3 interno (79-76) su assist di Cunico, poi è Sakalas (2/2 dalla lunetta) asegnare i canestri della sicurezza.

BMR BASKET 2000 SCANDIANO-VIRTUS IMOLA 85-79

BASKET 2000 SCANDIANO: Brevini ne, Cunico 10, Bianchi 2, Astolfi 13, Bertolini, Sakalas 22, Canovi ne, Pini 18, Caiti ne, Germani 10, Magni 10, Piccinini ne. All. Tassinari.

VIRTUS VIS SPES IMOLA: Colombo, Marcone 3, Dalpozzo 1, Errera 11, Agatensi 3, Planinic 17, Orlando 2, Biandolino 2, Barattini 11, Piani Gentile ne, Begic 29, Savino ne. All. Regazzi.

Arbitri: Zambelli di Forlì e Forni di Ravenna.

Note: parziali 28-19, 46-33, 68-60.