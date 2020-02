Cinque auto distrutte da due incendi a Sana Lazzaro di Savena

Poco dopo le 1:30 la sala operativa 115 ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incendio di diverse autovetture in via Kennedy a San Lazzaro di Savena. I vigili del fuoco sono intervenuti dalla centrale, con due squadre e con autobotte, in due parcheggi di due civici diversi, a circa settanta metri di distanza l’uno dall’altro. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario limitando i danni. Si è evitato che il fuoco si propagasse ad altre vetture. In tutto cinque le auto bruciate, tre in un parcheggio e due nell’altro. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, sugli incendi quasi tutta la notte, anche i Carabinieri di San Lazzaro. In corso di accertamento le cause che hanno innescato i roghi.