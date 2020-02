‘Le allegre comari di Windsor’ diretto da Serena Sinigaglia in scena martedì al Duse di Bologna

Nuovo appuntamento con il ciclo ‘DUSEracconti – Storie di donne’ al Teatro Duse di Bologna. Martedì 25 febbraio alle ore 21 va in scena ‘Le allegre comari di Windsor’ di William Shakespeare, interpretato da Mila Boeri, Annagaia Marchioro, Chiara Stoppa e Virginia Zini, con la regia di Serena Sinigaglia e l’adattamento di Edoardo Erba.

Una riscrittura piena di ironia in cui Erba e Sinigaglia innestano nel testo brani suonati e cantati dal vivo dal ‘Falstaff’ di Verdi. In scena compaiono solo la signora Page, la signora Ford, la giovane Anne Page e la serva Quickly, che danno voce anche ai personaggi maschili: mariti e amanti assenti nella realtà ma presenti nel pensiero e, soprattutto Falstaff, il più grande tra questi, non solo per stazza. Da Falstaff tutto comincia e con lui tutto finisce. Le lettere d’amore che il Cavaliere invia identiche alle signore Page e Ford sono lo stimolo per trasformare il solito barboso tè del pomeriggio in uno scatenato gioco dell’immaginazione, del desiderio, del divertimento. Punire Falstaff che osa far loro esplicite richieste d’amore, diventa così il grimaldello per sentirsi ancora vive. Senza Falstaff, non ci sarebbe divertimento o sfogo per le signore Page e Ford, donne di mezza età, borghesi, annoiate e un po’ bigotte, che ripetono routine consolidate, tra mariti assenti e desideri sopiti.

“Per la sua ostentata dissolutezza, in Falstaff si possono scorgere dei tratti di Don Giovanni e respirare aria buona di libertà; nella sua evidente decadenza si rispecchia quanto di più umano e disarmato si possa concepire” spiega Sinigaglia, che ha voluto in scena anche una fisarmonicista, Giulia Bertasi che suona dal vivo le note di Verdi e interpreta Fenton, il grande amore di Anne, “un ruolo en travesti – prosegue la regista – come vuole la tradizione shakespeariana, ma al contrario”.

L’allestimento ha debuttato a giugno 2017 nell’ambito di Glob(e)al Shakespeare, progetto di Gabriele Russo coprodotto dalla Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini e Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia. Il progetto proponeva sei opere del Bardo, riproposte in altrettante riscritture commissionate ai più innovativi autori del panorama odierno e poi portate in scena da sei diversi registi. Il progetto, nato per affermare l’universalità del teatro coniugando l’essenza atemporale dell’opera di Shakespeare con temi e linguaggi della scena contemporanea, si è aggiudicato il Premio dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro 2017.

Il ciclo ‘DUSEracconti – Storie di donne’, proseguirà il 18 marzo con ‘Istruzioni per diventare fascisti’ di e con Michela Murgia e il primo aprile con ‘Happy Hour’ di Cristian Ceresoli, con Silvia Gallerano e Stefano Cenci.