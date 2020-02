Torta con 100 candeline con i pronipoti di Malaguzzi al Centro internazionale

Ricorreva oggi, 23 febbraio, il Centesimo compleanno di Loris Malaguzzi ed è stato simbolicamente festeggiato alle 15 al Centro Internazionale a lui dedicato con una torta con 100 candeline, realizzata da Pause-Atelier dei Sapori, attorno alla quale si sono radunati bambini e famiglie, delegazioni, che partecipavano agli atelier pomeridiani della “Domenica al Centro”.

Al quarto e ultimo giorno di eventi dedicati all’apertura del Centenario, la torta è stata il momento per un breve bilancio di queste giornate da parte dell’assessora a Educazione e Conoscenza Raffaella Curioni, che ha ricordato come siano stati “giorni molto partecipati, con tante delegazioni internazionali nella nostra città e che ci hanno lasciato riflessioni e domande sul futuro”. A fianco dell’assessore l’ultima generazione della famiglia Malaguzzi, i pronipoti Giulia, Alice, Marco e Lara che hanno ringraziato la città per la possibilità di far conoscere meglio il bisnonno, Loris. Con loro anche il papà Andrea, nipote di Malaguzzi, con la moglie Paola, e la mamma Luisa, moglie di Antonio Malaguzzi, insieme agli suoceri Onofrio e Margherita.

A festeggiare c’erano inoltre i vertici del sistema educativo di Reggio, Cristian Fabbi, presidente di Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, Carla Rinaldi, presidente della Fondazione Reggio Children, Claudia Giudici presidente di Reggio Children. Ai cuochi di Pause – Atelier dei Sapori l’ultima parola per raccontare la torta e intonare da parte di tutti il “Buon compleanno Loris”.