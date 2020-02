CNA Modena, fino a domenica 1° marzo sono sospese tutte le attività

A seguito dell’ordinanza della Regione Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del Coronavirus, da oggi, lunedì 24 febbraio, fino a domenica 1° marzo sono SOSPESE tutte le attività di CNA Modena, compresi i corsi di formazione delle società del sistema CNI-Ecipar e ASQ.

Sono annullati anche gli eventi in programma questa settimana. In particolare, l’iniziativa di oggi a Sassuolo, e quella di domani, martedì 25 febbraio, sulla Legge di Bilancio che si sarebbe dovuta tenere presso la sede provinciale e, in collegamento streaming, presso le sedi territoriali.