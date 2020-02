Coronavirus: l’Inps sospende le visite mediche presso i centri medico-legali e le relazioni con il pubblico

Considerata la diffusione dei contagi da coronavirus in atto nel nord Italia e ritenuto di dover evitare, responsabilmente, che i Nostri uffici deputati alla relazione al pubblico possano costituire veicolo di rischio per utenti e colleghi, in coerenza con l’ordinanza emanata dal Presidente della regione Emilia-Romagna e dal Ministro della Salute, è stata disposta dalla Direzione Regionale e per tutto il territorio dell’Emilia-Romagna che, da lunedì 24 febbraio e sino a nuova comunicazione, vengano sospese tutte le visite mediche presso i centri medico-legali e le attività di relazioni con il pubblico che contemplino il contatto fisico con gli utenti.

Il presente provvedimento comprende dunque la Scrivente Direzione provinciale di Modena e le relative Agenzie territoriali di Pavullo nel Frignano, Mirandola, Carpi, Sassuolo e Vignola.

Il servizio di informazioni sarà reso, oltre che con i consueti canali d’accesso telematici, attraverso numeri telefonici dedicati che, nelle prossime ore, saranno segnalati ai cittadini. Il nostro sistema centrale provvederà a canalizzare le chiamate a telefoni interni delle Strutture Inps che, presidiati da personale competente, prenderanno in carico le richieste.