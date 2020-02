Furto notturno in bar a Salvaterra, rubata una macchina cambia monete

Furto nella notte all’interno del bar Kalua a Salvaterra di Casalgrande. Poco prima delle 3.30 i carabinieri della stazione di Casalgrande, su input della centrale operativa del comando provinciale di Reggio Emilia allertata da un istituto di vigilanza privato, sono intervenuti in via San Lorenzo dove, unitamente al proprietario, hanno accertato che ignoti ladri, utilizzando un tombino, avevano infranto la vetrata del bar e si erano introdotti nei locali asportando, stando ai primi controlli ancora in corso di esatto inventario, una macchina cambia monete. Complessivamente i danni sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato.