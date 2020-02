Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 25 febbraio

Cielo nuvoloso per nubi basse e stratificate con associate deboli precipitazioni al mattino lungo le aree di crinale del settore appenninico occidentale. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno ad interessare le restanti aree di crinale. Temperature: minime comprese tra 5 e 8 gradi. Massime comprese tra 13 e 17 gradi. Venti: deboli-moderati da sud-ovest lungo i rilievi e sulla pianura romagnola con temporanei rinforzi , deboli sul restante territorio. Mare: moto ondoso in aumento sino a divenire mosso in serata.

(Arpae)