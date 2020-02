Poco dopo le 16:00 i vigili del fuoco sono intervenuti dalla centrale per un incidente stradale in via Badini, località Quarto inferiore, nel comune di Granarolo. Due i veicoli coinvolti, un solo ferito estratto dai sanitari del 118. I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza gli autoveicoli. Sul posto la Polizia locale.