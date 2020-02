Uova di cioccolato e colombe per la dolce Pasqua GRADE

Torna anche quest’anno con nuove, dolcissime proposte, la Pasqua con GRADE. Già da diversi anni il Gruppo Amici dell’Ematologia propone, in concomitanza con le festività primaverili, deliziose uova di cioccolato, al latte o fondente, con l’obiettivo di sostenere la ricerca.

In più, dopo la partnership attivata lo scorso Natale, anche per la Pasqua quest’anno si è presentata la possibilità di una nuova, bella collaborazione con Melegatti, storica azienda dolciaria veronese attiva dal 1894: dopo i pandori e panettoni infatti non poteva mancare la tradizionale e prelibata colomba, nella ricetta classica con canditi e la copertura con la glassa e le mandorle intere.

Dal 2 marzo al 10 aprile sarà possibile ricevere le uova, fondenti o al latte, con un’offerta di 10 euro, e la colomba classica Melegatti (1 kg) nella bellissima scatola di latta con un’offerta di 20 euro.

Si potranno trovare i prodotti di Pasqua GRADE nelle giornate del 2, 6, 9 e 23 marzo, e dell’1, 3, 6 e 10 aprile, ai banchetti con i Volontari della Onlus, nell’atrio del CORE e all’ingresso del Santa Maria Nuova. Tutti gli altri giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.30, le uova saranno disponibili presso il DH Ematologico. Sarà possibile trovarle anche al negozio NO.Y abbigliamento di Bibbiano (via Venturi 103/C)

È sempre possibile per privati e aziende effettuare prenotazioni per ordini superiori ai 10 pezzi, telefonando al numero 0522 295059, contattabile anche per avere tutte le informazioni.

Il ricavato sarà devoluto a GRADE per sostenere il progetto GRADE-No-Limits a favore della ricerca scientifica.

www.grade.it