Bologna: anziana derubata da “disinfestatrice” di banconote

Una pensionata bolognese di 81 anni è stata raggirata e derubata di 500 euro, ieri in via Rimesse alla periferia di Bologna, da una donna che si è presentata a casa sua all’ora di pranzo e, spacciandosi per una non meglio precisata funzionaria pubblica, le ha fatto credere di dover sanificare le banconote: “Signora, dobbiamo disinfettare tutte le banconote in circolazione per l’emergenza Coronavirus”. Ottenuto dall’anziana il denaro che aveva, si è allontanata in tutta fretta. La vittima ha denunciato il fatto alla Polizia.