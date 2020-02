Capezzera (FI): “felice dell’approvazione odg su Tito”

“Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stato approvato il mio odg per chiedere al Governo Italiano che si modifichi la legge per il conferimento delle onorificenze , in modo da togliere il titolo di cavaliere della Repubblica Italiana a Tito.

Dispiace, purtroppo, che l’opposizione si sia astenuta e non abbia avuto il coraggio di schierarsi su questo tema, nascondendosi dietro emendamenti , seppur condivisibili dal punto di vista dei contenuti, ma non inerenti al mio odg.

Qualcuno potrebbe dire che questi tipi di odg non rispondano a richieste concrete dei cittadini di Sassuolo, non è cosi; questo specifico atto serve a ridare dignità alla regione Emilia-Romagna, dove ci furono episodi, ormai famosissimi alle cronache, come quello del latte, riservato agli esuli Istriano -Giuliano Dalmati, sversato sui binari, della stazione di Bologna da esponenti di sinistra.

Questi nostri connazionali, dove aver subito torture e immani ingiustizie, si sono visti discriminare da loro connazionali e dalla loro terra; questa reticenza ad affrontare l’argomento è stato chiara nel 1969, dove dopo più di vent’anni dall’eccidio delle foibe, che ricordo costo la vita a circa 11000 connazionali, l’Italia conferì quel titolo immeritato al dittatore Tito.

Ricordo infine che solo nel 2004, grazie al governo Berlusconi, si vide riconosciuto il giorno del ricordo; se non ci fosse stato il centro-destra questi crimini sarebbero ancora negati ,come accade ancora in qualche provincia della nostra regione , dove si organizzano incontri appunto negazionisti su questi massacri.

Spero che il governo, prenda atto di questa richiesta, che ormai sta pervenendo dai consigli comunali di tutta Italia”.

(Davide Capezzera – Capogruppo FI)

