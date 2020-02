Dal 2 marzo 2020 in via Beethoven a Reggio Emilia limite massimo di 50 km/h

Dal 2 marzo 2020 in via Beethoven a Reggio Emilia limite massimo...

A partire da lunedì 2 marzo 2020, in via Ludwig van Beethoven, nel tratto compreso tra il centro abitato di Massenzatico e il comune di Bagnolo in Piano, sarà istituito il limite massimo di velocità di 50 km orari. Il provvedimento è stato adottato per accrescere la sicurezza stradale, fra l’altro in corrispondenza delle laterali e degli accessi che si immettono sulla strada, e moderare la velocità dei mezzi. Gli stessi residenti avevano fatto richiesta al Comune di limitare la velocità massima consentita.