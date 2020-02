Giovedì 27 febbraio lavori alla rete idrica a Baggiovara

Giovedì, 27 febbraio, Hera eseguirà un importante intervento sulla rete idrica di Baggiovara. In particolare, saranno sostituite valvole e sarà collegata una nuova condotta posata in via Cavezzo.

I lavori si svolgeranno in via Cavezzo, all’incrocio con via Jacopo da Porto sud, e in via Jacopo da Porto sud, agli incroci con via Monastero e via Buracchione. Per consentire l’esecuzione dell’intervento, necessario a migliorare e potenziare il servizio idrico di Baggiovara, dalle 9,30 alle 19 circa sarà interrotta l’erogazione dell’acqua alle utenze residenti nelle Vie Tampellini, Jori, Beghi, Jacopo da Porto sud, Guidelli, in strada Cavezzo, strada Corletto sud, stradello Bastogi.

Tutte le utenze coinvolte sono state preventivamente avvertite, anche attraverso appositi cartelli nel caso di utenze sensibili, mediante il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Nei tratti interessati dai lavori la viabilità sarà regolata con senso unico alternato.

L’intervento prevede un investimento di circa 50.000 euro, a carico di Hera.

Si ricorda che rimangono attivi in questi giorni anche i numeri per chiamare i servizi di Pronto Intervento del Gruppo Hera. Per acqua, fognature e depurazione il numero è 800.713.900. I numeri per i servizi di pronto intervento sono gratuiti e attivi 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno.