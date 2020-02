Grazie alla compostiera installata alla Guidotti a Fiorano, riduzione rifiuti e compost a km zero

Funziona a pieno regime la compostiera di comunità ‘Big Hanna’, installata presso la scuola primaria Luisa Guidotti di Crociale a maggio 2019. Da giugno a gennaio 2020 (escludendo il mese di agosto) sono stati conferiti nella compostiera circa 1.680 kg di rifiuti alimentari, derivanti prevalentemente dai pasti della scuola, ma anche sfalci del verde, e sono stati prodotti oltre 300 kg di compost di buona qualità.

Il compost è poi stato utilizzato per fertilizzare il giardino della scuola, per le aiuole ed aree pubbliche ed anche per il progetto didattico ‘orto in cassetta’, che prevede la creazione di piccoli orti in cassette da frutta, con essenze precoci, da parte degli alunni della scuola.

‘Big Hanna’ è una compostiera elettromeccanica, dove i rifiuti organici vengono trasformati in compost, attraverso un processo biologico di degradazione che imita il processo in natura. La macchina fornisce calore e ossigeno ai batteri ed ai microrganismi in modo da consentirgli di “mangiare” gli scarti e trasformarli in compost. Il progetto voluto dal Comune di Fiorano Modenese è stato realizzato con un contributo di Ateris, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, con l’obiettivo di incentivare il compostaggio domestico e la sensibilizzazione alla riduzione degli sprechi alimentari.

Attraverso la compostiera di comunità si stima di realizzare una riduzione di circa 3,5 tonnellate di rifiuti all’anno che verranno conferiti al servizio di raccolta urbano e di favorire l’attivazione negli alunni e nelle famiglie di comportamenti virtuosi di riduzione degli sprechi alimentari.

Con lo stesso obiettivo, l’amministrazione comunale di Fiorano Modenese, continua ad erogare contributi per l’acquisto di compostiere domestiche, oltre a prevedere uno sconto del 20% sulla quota variabile Tari a favore di coloro che dichiarano, mediante apposita comunicazione, di provvedere al compostaggio.

Per richiedere i contributi e lo sconto è necessario compilare i moduli disponibili sul sito del Comune, nella sezione ‘Ambiente’ o all’Urp ed inviarli o presentarli, insieme alla documentazione richiesta, all’ufficio Protocollo, in piazza Ciro Menotti, 1.