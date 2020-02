Mirandola: il mercato settimanale di sabato resta confermato

Sabato 29 febbraio 2020 il mercato settimanale in piazza Costituente a Mirandola si terrà regolarmente. È quanto deciso dall’Amministrazione comunale a seguito delle precisazioni fatte pervenire dalla regione Emilia Romagna con Allegato al Decreto del Presidente della Regione n.16 del 24 Febbraio 2020: “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019”.

Nel testo in questione, viene infatti precisato che: “In via generale non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali”. Di conseguenza il Comune di Mirandola ha informato in maniera tempestiva tramite posta certificata gli operatori titolari di posteggio rispetto alla conferma del mercato stesso. Tutto questo al fine di recar loro il minor disagio possibile come pure ai cittadini che abitualmente frequentano il tradizionale mercato settimanale.