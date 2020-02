Biblioteche comunali modenesi tutte aperte con accorgimenti

Sono tutte aperte al pubblico le biblioteche comunali di Modena, con accorgimenti, nel rispetto dell’ordinanza contingibile e urgente del presidente della Regione e del Ministro della Salute relativa alle misure precauzionali per il “Corona virus”.

La biblioteca Delfini di corso Canalgrande 103 e le tre decentrate di quartiere “Crocetta”, “Rotonda” e “Giardino” garantiscono i servizi di prestito e restituzione e osservano gli orari consueti (per informazioni www.comune.modena.it/biblioteche).

In tutte sono chiuse le aree bebè e, per evitare la formazione di code eccessive, gli utenti sono invitati a utilizzare, dove presenti, le postazioni di autoprestito; quotidiani e riviste non sono disponibili in formato cartaceo, ma solamente nella versione on line mediante la biblioteca digitale EmiLib, consultabili dai propri dispositivi personali grazie al wifi sempre disponibile. Per evitare un eccessivo affollamento dei locali, alla Delfini sono limitati alcuni servizi: non è accessibile al pubblico, oltre all’area bebè, la sala studio al primo piano, con servizi annessi e per il prestito di libri o materiale conservato in queste sezioni è necessario rivolgersi agli operatori.

Tutti i prestiti in scadenza in questi giorni sono automaticamente prorogati fino all’1 marzo. È comunque possibile verificare la situazione dei prestiti in corso con la app BiblioMo oppure sul sito web (www.bibliomo.it) accedendo con le proprie credenziali alla parte riservata agli utenti.