Corso di scrittura creativa a San Felice sul Panaro

Sedici allievi hanno preso parte al corso di scrittura creativa “Scriviamo”, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di San Felice sul Panaro e tenuto dalla scrittrice e blogger Roberta De Tomi per l’associazione culturale Artinsieme, nei mesi di novembre e dicembre 2019.

Nell’arco dei quattro incontri programmati all’auditorium, poi divenuti sei, i partecipanti hanno giocato con la scrittura, si sono confrontati tra loro facendo emergere dubbi, perplessità, ma anche e soprattutto le idee plasmate in racconti realizzati individualmente, sia “in classe” sia a casa. Non sono mancati momenti dedicati ai consigli di lettura e alla teoria, quest’ultima veicolata attraverso presentazioni corredate da immagini ed esempi concreti. Il corso ha registrato un alto indice di gradimento: la prima lezione ha visto la partecipazione di ventuno persone, numero che in seguito si è assestato sulle sedici presenze, sei in più di quelle previste in sede di iscrizione. I partecipanti, uomini e donne, giovani e meno giovani, si sono fatti coinvolgere nelle attività con curiosità ed entusiasmo.

I racconti realizzati all’interno del corso sono raccolti nell’antologia autoprodotta “ScriviAmo”, che sarà presentata venerdì 20 marzo, alle 21, all’auditorium della biblioteca comunale, nell’ambito di un evento gratuito, aperto alla cittadinanza. Saranno presenti gli allievi, che proporranno brani tratti dai loro racconti.

Info: lapennasognante@gmail.com.