Il Comando di Polizia Locale di via Brigata Reggio chiuso domani per manutenzione

Il Comando di Polizia Locale di via Brigata Reggio chiuso domani per...

Nell’intera giornata di domani, giovedì 27 febbraio, gli uffici del Comando di Polizia Locale, con sede in via Brigata Reggio, saranno chiusi al pubblico per consentire alcuni lavori di manutenzione dello stabile. Il ricevimento del pubblico sarà effettuato solo per i cittadini le cui esigenze non sono rinviabili al giorno successivo. L’attività degli uffici di via Brigata Reggio riprenderà venerdì 28 febbraio, rispettando i seguenti orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.30, sabato e prefestivi dalle 08.30 alle 12.30.