Istituzione Biblioteche Bologna, tutti i servizi sono attivi. Sospesi gli eventi e le visite turistiche

L’ordinanza della Regione Emilia-Romagna, mirata al contenimento della diffusione del coronavirus, prescrive invece la sospensione fino al 1°marzo compreso delle iniziative culturali e degli eventi in programma nelle biblioteche, come le presentazioni di libri, i convegni, le letture pubbliche e le molte attività con le classi. Sono sospese sempre fino al 1°marzo anche le visite turistiche al Palazzo dell’ Archiginasio – Teatro anatomico e Stabat Mater – a Casa Carducci e agli scavi archeologici di Salaborsa.

Tutti gli aggiornamenti sulle attività delle biblioteche comunali sono sempre disponibili sul sito dell’Istituzione Biblioteche bibliotechebologna.it dal quale si può accedere ai molti servizi online come la consultazione del catalogo, la proroga o la prenotazione del prestito, l’accesso all’area “chiedilo al bibliotecario” che permette di ricevere risposte via e mail e la biblioteca digitale Emilib.

Tutti i bibliotecari sono a disposizione anche telefonicamente, in particolare, per facilitare il pubblico, Biblioteca Salaborsa ha ampliato il servizio di informazioni telefoniche fino alle 19.30, e infine sono attive anche le pagine facebook delle varie biblioteche.

Per le informazioni relative alle disposizioni sul coronavirus, si consiglia di seguire gli aggiornamenti sui canali istituzionali del Comune di Bologna.

