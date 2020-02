Nuovo showroom a Lione per Iris Ceramica e FMG

Iris Ceramica e FMG Fabbrica Marmi e Graniti hanno inaugurato recentemente il nuovo showroom nel centro storico di Lione. Progettato dallo studio modenese duePIU architects, lo spazio espositivo si sviluppa su una superficie di 120mq e ospita i prodotti più distintivi dei due brand della holding Iris Ceramica Group.

Nato attorno al concetto di atelier, di laboratorio, di luogo in cui sperimentare e creare soluzioni che sfruttano tutte le potenzialità estetiche e tecniche del materiale ceramico, lo showroom si articola lungo un percorso pensato per accompagnare il visitatore all’interno di aree tematiche e ambientazioni dai mood differenti.

Le nuove collezioni di Iris Ceramica rivestono le pareti con un sapore quasi artigianale giocando con palette cromatiche calde e fredde e ricche gamme di decori: un’offerta in grado di rispondere con versatilità alle diverse esigenze dell’abitare contemporaneo. Le soluzioni Diesel Living with Iris Ceramica personalizzano superfici orizzontali e verticali con un’estetica dal carattere forte e impattante definendo set dalla verve underground e ribelle.

Le diverse anime del materiale ceramico si esprimono anche nelle molteplici possibilità applicative delle grandi lastre MaxFine di FMG Fabbrica Marmi e Graniti: non solo pavimenti e rivestimenti ma anche elementi d’arredo tailor-made come tavoli, pareti divisorie, lavabi, porte a filo e countertop. La trasversalità delle superfici in gres porcellanato le rende capaci di integrarsi in tutti i contesti per realizzare ambienti mix&match con diverse ispirazioni materiche o total-look.

All’interno dello showroom di Lione, Iris Ceramica e FMG propongono il meglio delle proprie collezioni al mondo dell’interior design e del contract mostrando come i due brand di Iris Ceramica Group riescono a dialogare tra loro in un continuo rapporto estetico e funzionale.