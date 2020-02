Considerando l’attuale stato di incertezza regolatoria dovuto al Coronavirus Covid-19, Senaf annuncia il rinvio dell’edizione 2020 di MECSPE, che si terrà a Fiere di Parma, dal 18 al 20 giugno. La decisione sullo spostamento della manifestazione, che si sarebbe dovuta svolgere dal 26 al 28 marzo, giunge a seguito degli accordi intercorsi tra i quartieri fieristici dell’Emilia Romagna e gli uffici preposti della Regione, per tutelare le persone coinvolte (espositori, visitatori, segreterie organizzative, personale di allestimento e servizio).

Una ricollocazione necessaria, che gli organizzatori del principale evento di riferimento per il manifatturiero e l’industria 4.0, alla diciannovesima edizione, hanno definito tempestivamente per dare un’opportuna tempistica di ri-calendarizzazione a tutti gli operatori.

“La decisione di posticipare MECSPE a fine giugno nasce in primis dalla volontà di supportare le imprese del manifatturiero in uno scenario di forza maggiore che sta interessando il nostro Paese in questi giorni – ha dichiarato Emilio Bianchi, Direttore di Senaf – È il momento delle scelte e delle decisioni concrete. Definire con certezza una nuova data ci darà modo di garantire agli oltre 2.300 espositori il consueto successo della fiera, che negli ultimi anni sta mantenendo un costante trend di crescita del numero di visitatori, italiani ed esteri.”

Il programma delle iniziative speciali e la conformazione dei saloni non saranno modificati.

MECSPE 2020 si terrà a Fiere di Parma, dal 18 al 20 giugno.

Per informazioni, www.mecspe.com

I numeri di MECSPE PARMA 2019

135.000 mq di superficie espositiva, 56.498 presenze professionali, 2.306 aziende presenti, 2.000 mq di Tunnel dell’Innovazione in collaborazione con il Cluster Fabbrica Intelligente, 67 iniziative speciali e convegni.

A partire dal 2021, MECSPE proseguirà il proprio sviluppo internazionale trasferendosi nel quartiere fieristico di BolognaFiere.

I saloni di MECSPE

Macchine e Utensili – macchine utensili, utensili e attrezzature; Fabbrica Digitale – tecnologie informatiche per la gestione di una fabbrica intelligente; Motek Italy – automazione di fabbrica; Power Drive – Sistemi – Componenti – Meccatronica; Control Italy – metrologia e controllo qualità; Logistica – sistemi per la gestione della logistica, macchine e attrezzature; Subfornitura Meccanica – lavorazioni industriali in conto terzi; Subfornitura Elettronica progettazione, lavorazioni elettroniche e componenti e accessori; Eurostampi, Macchine e subfornitura plastica, gomma e compositi – stampi e stampaggio; lavorazioni delle materie plastiche della gomma e dei compositi; Additive Manufacturing – rapid prototiping e 3D printing; Trattamenti e Finiture – macchine e impianti per il trattamento e la finitura delle superfici; Materiali non ferrosi e leghe – alluminio, titanio, magnesio, leghe leggere.