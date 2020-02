Sostegno alle attività culturali e sportive: il Comune di Bologna pubblica due nuovi avvisi

I nuovi avvisi sono due, si riferiscono a progetti da realizzare nel 2020 e resteranno aperti per tutto l’anno, con un primo momento di valutazione per le domande inviate entro il 30 aprile. Gli avvisi sono rivolti a diverse tipologie di soggetti: in prevalenza associazioni, ma anche istituzioni sociali private e imprese.

“Bologna è una città ricca di energie e vitalità, e questi bandi intendono rafforzare il grande sistema culturale e sportivo della città. – dichiara Matteo Lepore, assessore alla Cultura, allo Sport, al Turismo e promozione della città – L’intento è quello di raccogliere progetti per rendere Bologna una città sempre più inclusiva e attrattiva”.

Si ricorda inoltre che nel 2019 il Comune di Bologna ha sostenuto, con interventi analoghi, 50 realtà culturali e 19 realtà sportive che hanno valorizzato il territorio cittadino con rilevanti iniziative.

Entrambi gli avvisi, con i requisiti e le modalità di partecipazione, sono disponibili all’Albo Pretorio online del Comune di Bologna e sulle sezioni dedicate agli avvisi pubblici del sito del Comune di Bologna www.comune.bologna.it e su www.comune.bologna.it/cultura