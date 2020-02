Trovato con smartphone rubato a Palermo: denunciato 33enne di Cavriago

A finire nei guai questa volta è toccato ad un giovane abitante a Cavriago, il quale, da un controllo eseguito ieri dai Carabinieri della locale Stazione, è stato trovato in possesso di un costoso Smartphone. Gli accertamenti, avviati grazie alla segnalazione pervenuta dai colleghi di Palermo lo scorso agosto a seguito di una denuncia di furto, hanno dimostrato come il cellulare che un 33enne cavriaghese aveva in uso era proprio quello rubato ad un giovane siciliano la scorsa estate. Per il 33enne di Cavriago è quindi scattata una segnalazione alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale ora dovrà rispondere del reato di ricettazione. Il telefono è stato sequestrato e poi restituito al legittimo proprietario.