Auto finisce nel canale a Boretto: grave un 52enne del posto

Poco prima delle 16.00 di oggi i Carabinieri della stazione di Boretto, supportati dai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, sono intervenuti lungo via per Poviglio a Boretto dove, a seguito di un incidente stradale, un 52enne del posto è rimasto gravemente ferito. Secondo i primi accertamenti operati dai Carabinieri l’uomo, alla guida di una Audi A3 stava percorrendo via per Poviglio quando, per cause al vaglio, ha perso il controllo del veicolo finendo all’interno di un canale. Subito soccorso è stato elitrasportato al Maggiore di Parma dov’è stato ricoverato in gravi condizioni. Sulla vicenda sono in corso i dovuti accertamenti a cura dei militari dell’Arma intervenuti.