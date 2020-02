Controlli della Polizia nell’area del parcheggio Zucchi a Reggio Emilia

E’ da diverse settimane che gli Agenti della Polizia di Stato procedono a controlli ripetuti nell’area posta nel parcheggio Zucchi, proprio a ridosso dell’edificio universitario. Quella zona è stata scelta dai giovani proprio perché risulta essere molto riparata dalla vista degli Agenti mentre svolgono il consueto controllo del territorio.

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 9.50 circa, operatori della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia, durante l’ennesimo controllo operato per la presenza di un gruppo di giovani intenti a consumare sostanze stupefacenti, rintracciavano quattro ragazzi in Piazzale Lancieri d’Aosta. Alla vista degli Agenti, uno dei quattro giovani si dileguava e lasciava cadere una bustina in cellophane al cui interno successivamente si accertava contenere sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso lordo complessivo di grammi 3.0. I giovani essendo privi di documenti, venivano accompagnati presso gli uffici della Questura per adempiere ad ulteriori accertamenti del caso e venivano identificati per M.S. di nazionalità tunisina classe 2002, P.V. di nazionalità rumena classe 2004 e H.L. di nazionalità italiana classe 2006. Nei confronti del soggetto che inizialmente si era dileguato ma successivamente identificato dagli Agenti, D.A. di nazionalità italiana classe 2004, si procedeva alla contestazione della violazione amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309/90 e contestuale sequestro della sostanza stupefacente rinvenuta.