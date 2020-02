Didattica digitale al Cattaneo-Deledda: l’attività scolastica prosegue grazie a tecnologia e creatività

Conference call, videolezioni, esercizi e compiti condivisi grazie al registro elettronico, alle G-suites, a Google Classroom: il Coronavirus non ferma l’attività didattica al Cattaneo-Deledda. L’istituto professionale modenese ha subito messo in campo le competenze tecnologiche e la creatività di tutto il personale per far fronte nel migliore dei modi all’interruzione delle lezioni.

Le attività scolastiche proseguono, infatti, attraverso la distribuzione di materiale didattico via web e lezioni a distanza con intere classi o gruppi di ragazzi. Proseguono anche gli incontri formativi per i docenti: per mettere a punto le modalità tecniche e di gestione dell’E-learning d’istituto si sono già tenute due riunioni video, attraverso lo strumento di Google Meet.

“In attesa di riprendere il normale svolgimento delle lezioni – afferma il dirigente scolastico Alberto De Mizio – proseguiamo nel nostro lavoro, potenziando gli strumenti digitali già da tempo in uso nel nostro istituto. La riorganizzazione delle attività scolastiche è stata strutturata attraverso modalità diverse e adattabili alle necessità delle varie discipline, per ad essere vicini ai nostri studenti e continuare a sostenerli nel loro percorso educativo”.