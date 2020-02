Forum Eventi: rinviato l’incontro di domenica con Marco Bianchi

E’ rinviato a data da destinarsi l’appuntamento con il divulgatore scientifico e “chef” della salute Marco Bianchi, previsto per domenica 1 marzo al BPER Forum Monzani. Forum Eventi e i suoi incontri con l’autore si adeguano all’ordinanza della Regione Emilia-Romagna che, per contrastare la diffusione del Coronavirus, chiede la “sospensione di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato” fino a domenica 1 marzo.

Infoline: BPER Forum Monzani, tel. 059 2021093