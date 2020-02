Il Comune si prende cura della Torre Garisenda: da giovedì 5 a domenica 8 marzo il cantiere si allarga sulla via San Vitale

Proseguono i lavori di consolidamento della Torre Garisenda, successivi ai risultati dei rilievi del Comitato scientifico per la conservazione della torre, nominato dal Sindaco Virginio Merola. Il cantiere è impegnato in questi giorni nell’installazione delle prime cerchiature di rafforzamento della struttura. Si tratta di particolari nastri, formati da tessuto e materiali compatibili con la selenite, che vengono sistemati intorno al basamento della torre. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno con l’installazione di una ulteriore cerchiatura, questa volta di acciaio inossidabile, che andrà a rafforzare il basamento. Il cantiere, per i lavori propedeutici a queste ulteriori fasi, deve allargarsi sul lato della torre adiacente a via San Vitale che dunque resterà chiusa all’altezza di Piazza di Porta Ravegnana da giovedì 5 a domenica 8 marzo.

Ecco le modifiche alla viabilità: chi proviene da via San Vitale in direzione centro potrà arrivare solo fino a via Benedetto XIV e lì dovrà svoltare a destra; i residenti e coloro che devono accedere al tratto chiuso di via San Vitale (da via Benedetto XIV a piazza di Porta Ravegnana), potranno entrare e uscire a senso unico alternato.

Chi deve accedere a Piazza della Mercanzia, via Castiglione e nelle strade laterali (come via Caprarie e via Calzolerie) potrà farlo percorrendo via Ugo Bassi e via Rizzoli, dove il 5 e il 6 aprile è sospeso il telecontrollo. Nei giorni di sabato 7 e domenica 8, restano in vigore le misure dei T Days: quindi Piazza della Mercanzia e via Castiglione sono accessibili da via Farini. Nei giorni di sabato 7 e domenica 8 marzo, infine, le vie Caldarese e Castel Tialto si potranno percorrere, a senso unico alternato, per consentire entrata e uscita sul percorso San Vitale-via Benedetto XIV.

Le modifiche ai percorsi degli autobus sono consultabili sul sito di Tper.