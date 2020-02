Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 29 febbraio

Progressivo aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale, in estensione al resto della regione. Le nubi, dapprima alte e stratificate, tenderanno a divenire via via più spesse e compatte specie sulle aree montuose e sull’Emilia. Deboli precipitazioni sul crinale appenninico centro-occidentale dalla serata-nottata. Temperature: Minime stazionarie o in lieve, locale, diminuzione: valori per lo più compresi tra i 2/3°C della pianura e i 3/4°C della costa. Massime attorno a 11/13°C sull’Emilia occidentale, sulle restanti aree pianeggianti valori compresi tra 13°C e 16°C. Venti: deboli, prevalentemente dai quadranti meridionali, con rinforzi sul mare e sul crinale appenninico. Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo ma con moto ondoso in aumento dal tardo pomeriggio/sera.

(Arpae)